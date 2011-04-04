Глава СГГА: через два года увидите как изменился город

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ гарантирует, что через два года севастопольцы реально смогут увидеть, насколько изменился город.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в ходе городского субботника на улице Горпищенко, во время которого осуществлялась посадка кустов испанского дрока.

«Те объекты благоустройства, которые были, надо восстановить. Работы много, потому что, как минимум, два десятилетия ничего не делалось, поэтому сразу исправить ситуацию сложно. Будем сажать, поливать, обрабатывать. Через два года севастопольцы реально смогут увидеть, насколько изменился город», - отметил В.САРАТОВ.

По его утверждению, руководителям районов поставлена задача: увеличить посадку не только деревьев, но и кустарников.

В этом году на озеленение города выделено 3 миллиона гривен. «Ещё добавим, но важно, что предусмотрены средства на уход за растениями, потому что посаженные деревья надо поливать», - подчеркнул он.

Как добавил председатель горадминистрации, «по программе озеленения предприниматели будут проводить тендер, но посадка деревьев будет осуществляться, всё же, в основном, осенью. Причина – лучшая приживаемость деревьев». Он также напомнил, что в прошлом году было посажено 3,5 тысячи деревьев, возраст которых 6-7 лет».

Всего во время субботника посажено около 200 кустов.