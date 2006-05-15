Пассажиры, кушать подано…

Знаете, все-таки, царство небесное министру транспорта Кирпе. И не потому, что во времена его правления Укрзализыця работала идеально, что наши проводники за время его правления вдруг резко перешли на свежие белые сорочки, что вежливость их стала пугающе постоянной, а билеты остановились на своих пяти – десятидолларовой стоимости. Помните, мы тогда забыли, что такое «лепить макароны». «Лепить макароны», это когда проводники из использованных постельных наборов выбирали посвежее, складывали и выдавали, как новое следующему пассажиру. Теперь мы распечатываем пакет с постелью собственноручно и не помним, что было по-другому. Увы, все хорошее когда-нибудь кончается…

Ну ладно, подорожают билеты на поезда, смиримся, они уже давно не дорожали, поэтому как-то перенесем, Укрзализныце тоже жить как-то надо. Но теперь еще одно новшество – нам хотят включить в стоимость билета питание. Как вам это нравится? Давайте подумаем о целесообразности. Пассажиры приличных фирменных поездов вечером пьют свои йогурты, днем захаживают в ресторан или едят твердый сыр с копченым мясом. Пассажиры дополнительных поездов из плацкартных вагонов стабильно извлекают из клетчатых сумок и рюкзаков окорочка и яйца. А если не успели взять «тормозок», то покупают на ближайших крупных станциях вареники или пирожки. Необходимость «комплексных» обедов в поездах - это просто смешная идея ввести услугу, на которой можно заработать. Вы верите в то, что, сидя в плацкарте, получите свежую и качественную еду, заплатив при этом за билет на десять гривен больше? Вы бы согласились откушать вагонной еды, если едете в купейном вагоне, только потому, что «деньги плочены»? Я не отрицаю, что когда-нибудь и хочется забрести в вагон-ресторан, но при этой хочется самой выбрать блюдо. А пока идея «вагонного общепита» способна вызвать только раздражение. Ну надо, железнодорожники, вам денег, так придумайте, как заработать. И унитазы в дополнительных поездах почистите. Недавно мне пришлось ехать в Одессу плацкартным вагоном нефирменного поезда и я, признаться, была в полной растерянности. От туалетов и почти советской вежливости проводников. Я забыла, что такое снова возможно.

И вот если мадам с оранжевыми волосами, хранительница вагона, в туалетах которого примоститься просто невозможно, начнет разносить пюре из пакетика, которое входит в стоимость билета, то, боюсь, стошнит не меня одну. Потому что воображение живо нарисует, как она из остатков кем-то недоеденного пюре «лепит макароны», и выдает как свежее следующему пассажиру. Так, что может не надо нас кормить? Я даже готова доплачивать за билет чуть больше, чтобы мне еду в вагонах не предлагали. Нервы-то не казенные.

Лена Мигачева