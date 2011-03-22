К Всеукраинскому автоМайдану присединились еще 4 машины

К Всеукраинскому Автомайдану, который направляется в столицу, от Хмельницкого приобщились четыре автомобиля с предпринимателями, студентами и пенсионерами – всего 16 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель региональной Ассамблеи общественных объединений малого и среднего бизнеса Хмельницкой области Галина КУЛИК.

«Мы, как и остальные коллеги из разных уголков Украины, требуем у власти пересмотра пенсионной реформы, уплаты единого социального взноса и упрощенной системы налогообложения», - отметила она.

Г.КУЛИК заметила, что маршрут западной колонны Автомайдана через города Нетишин, Славута и Хмельницкий прошел без эксцессов.

“Со стороны правоохранительных органов препятствий движению предпринимателей не было”, - сказала она.

Кроме того, сегодня в центре Хмельницкого в рамках Всеукраинского Автомайдана состоялся митинг с участием около 2 тысяч людей.

Руководитель региональной Ассамблеи утверждает, что с введением нового Налогового кодекса в Хмельницком прекращена работа на рынках 25% мест с розничной торговлей.

“О количестве безработных предпринимателей области после введения нового Налогового кодекса трудно сказать. Однако по Украине от начала года потеряли работу почти 200 тысяч предпринимателей”, - рассказала Г.КУЛИК.

Справка УНИАН. 21 марта одновременно из Львова и Луганска стартовал антиналоговый автопробег, который инициирован Ассамблеей общественных организаций малого и среднего бизнеса. Автопробег пройдет по городам Украины и финиширует в 12:00 25 марта на Софийской площади в Киеве.