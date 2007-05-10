Как правильно ненавидеть Украину. Памятка политикам и не только им

Мнение

Привет всем, кто занимается политикой как профессионально, так и на любительском уровне. Давайте сегодня поговорим вот о чем. Наверное, каждый из вас думает, что он достаточно ненавидит Украину. Однако, насколько показывает общение с вами, ненависть эта совершенно любительская, какая-то такая, знаете, несистематическая ненависть.

Я же предлагаю ненавидеть Украину осознанно, можно сказать, профессионально. Для этого практически ничего не надо, кроме вас самих, Украины и ее жителей. А потому первое, что необходимо культивировать в себе, так это непоколебимую уверенность в том, какой должна быть Украина.

И здесь неважно, оранжевый вы или бело-голубой. Важна, во-первых, твердость вашего убеждения об идеальной стране, внутренняя картина того, что вы хотите видеть. Во-вторых, полное неприятие противоположной точки зрения.

Для взращивания настоящей ненависти можно использовать игровой метод. Возьмите белый лист бумаги, нарисуйте на нем кроваво-красный круг. Подпишите под ним «Кнопка счастья!» Нажмите на нее со всей силы, мысленно представьте, что из-под вас вылетает ракета, которая уничтожает всех врагов Украины, этих бандеровцев или донецких, всех тех, из-за которых счастье постоянно проходит мимо Украины.

Вы хотите, чтобы Украина была оранжевой или бело-голубой, но гадкое бело-голубое быдло или мерзкие оранжевые зомби назойливо мельтешат перед вами со своими вонючими флагами? Смело посылайте их на Запад или в Россию (в зависимости от того, какой лагерь представляют эти козлы). Также всем очень советую активно подозревать своих оппонентов в том, что им платят за проявление их взглядов. Чем выше гонорары, которые вы им приписываете, тем больше будет ваша ненависть к Украине. Так что решайте сами: стоит ли скупиться в своих фантазиях-подозрениях?

Вы на верном пути, если вам самим скромно приплачивают за вашу ненависть к Украине. Например, вы посещаете за деньги митинги, пишете соответствующие статьи, работаете в той или иной социологической службе, участвуете в разработках партийных стратегий. Это все большой плюс, который поможет вам достичь полной ненависти к Украине. Однако, чтобы усилить эффект, предлагаю вам утвердиться в мысли, что вашим оппонентам за их грязное дельце платят гораздо больше. Только представьте, что эти морды получают вдвое, а то и втрое больше! Представили уже? Работает?

Обязательно признавайте ошибки! Конечно же, речь идет не о ваших ошибках, а об ошибках ваших оппонентов. Указывайте им на эти ошибки при каждом удобном случае: в личных беседах, на форумах, в прямых эфирах. Помните, чем больше вы ненавидите отдельно украинцев (хотя разве имеют право эти уроды называться украинцами!!!), тем больше вы ненавидите Украину в целом. И никогда не забывайте, что истину знаете только вы.

Как это не парадоксально, ненавидеть Украину вам поможет любовь. В первую очередь любовь к себе, конечно. Здесь уместно перефразировать высказывание классика: «Люби себя в Украине, а не Украину в себе». Опять же чем больше ты любишь себя в Украине, тем больше твоя ненависть к самой Украине! При этом слова о любви к Украине говорить не только рекомендуется, но и вменяется в обязанность. Говорить их надо очень громко, желательно кричать на митингах, а еще лучше – петь. Да, да, я недавно был в Киеве, где побывал на митингах бело-голубых и оранжевых, там и там постоянно звучали песни, в которых неизменно повторялись слова: «Я люблю тебе, Україно!» Так что используйте богатый песенный арсенал для своей цели.

Это все, так сказать, общие рекомендации, и касаются они ненависти к Украине в целом. Можно еще внести отдельные рекомендации, как отдельно ненавидеть, скажем, галичан, харьковчан, дончан, крымчан, полищуков (а ведь есть за что, правда?). Но, думаю, вы уже сами сможете разобраться в этом. Подходите к культивации своей ненависти творчески, творчески выискивайте недостатки других, применяйте нестандартные ходы. «Страсть к разрушению - творческая страсть», - говорил один профессиональный разрушитель. При этом всегда помните: правы только вы.

Что, автор - бело-голубое быдло? Или оранжевый зомби? Вы так уверены? Оставьте здесь обязательно свое мнение о прочитанном. Кажется, памятка начала работать!

Алексей Подорожный, Харьков