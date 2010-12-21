В Крыму наказаны участники акции солидарности с московскими фанатами

Сотрудники милиции привлекли к административной ответственности троих участников несанкционированного шествия в Симферополе, который около 40 молодых людей пыталась провести 19 декабря в знак солидарности с российскими футбольными болельщиками и в память одного из них, погибшего в Москве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Крыму.

По данным милиции, группа активистов построилась в колонну и двигалась по тротуару. В руках они держали два плаката из ткани черного цвета с надписями: «В память Егора Свиридова» и «Нет уличному беспределу!», а также выкрикивали речевки: «Пока мы едины, мы непобедимы!» и «Один за всех и все за одного!».

«Заявка на проведение акции в Симферопольский горисполком не подавалась. То есть, изначально мероприятие являлось несанкционированным, а значит - незаконным... В течение пяти минут неправомерные действия граждан были пресечены работниками милиции. Было задержано 14 человек, из них 7 несовершеннолетних», - говорится в пресс-релизе.

Как пояснили задержанные, они хотели принять участие в шествии, о времени и месте сбора узнали из Интернета.

«К административной ответственности привлечены три человека за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также за распитие спиртных напитков в общественном месте», - сказано в сообщении.