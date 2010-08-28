Дочь посла разбилась, фотографируясь на окне 25-го этажа
04:08, 28 августа 2010Разное
3695 0
17-летняя Николь выпила в ночном клубе
Дочь американского посла в Таиланде погибла, выпав из окна квартиры на 25-м этаже дома в Нью-Йорке, сообщает Би-Би-Си.
Как сообщили в полиции, 17-летняя Николь Джон, судя по всему, выпила на вечеринке, затем, по всей видимости, вылезла из окна, чтобы сфотографироваться, и случайно сорвалась.
Полиция установила, что Джон провела последние часы жизни в квартире на 25-м этаже жилого комплекса Herald Towers на Манхэттене, пишет Associated Press, куда пришла вместе с группой молодежи из одного из ночных клубов. Предположительно, Джон употребляла алкогольные напитки в квартире и в клубе - у нее было фальшивое удостоверение личности, согласно которому ей было 23 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter