Унесенные ветром: в Азовском море спасли 13 человек

Спасатели Запорожской области оказали помощь 13 отдыхающим, которых ветром отнесло в Азовское море.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМЧС в Запорожской области, 19 августа в поселке Кирилловка Акимовского района в районе пляжа базы отдыха «Антикор» в примерно 200 метров от берега спасены двое взрослых и ребенок, которых на надувном матрасе ветром отнесло в открытое море. Они не смогли самостоятельно выбраться на берег, обессиленные стали подавать руками сигналы о помощи.

В тот же день в районе пляжа базы отдыха «Искра» в примерно 300 метрах от берега спасены двое 20-летних юноши, которых также на надувном матрасе ветром отнесло в открытое море.

Похожая ситуация произошла в районе пляжа базы отдыха «Селена». Там две девушки, отплыв от берега на 350 метров, не смогли самостоятельно вернуться обратно.

В районе пляжа базы отдыха «Роза ветров» спасатели оказали помощь 42-летнему жителю Конотопа и 26-летней жительнице Днепропетровской области. Их на надувном матрасе ветром отнесло в море.

В 250 метрах от берега в районе пляжа базы отдыха «Горняк» спасена 29-летняя женщина и 20-летний парень.

В тот же день в районе пляжа базы отдыха «Энергетик» на расстоянии приблизительно 350 метров от берега спасен 21-летний парень.

Все случаи похожи – отдыхающих относило ветром в открытое море, отметили в пресс-службе МЧС.