На Волыни открыли реконструированный участок автодороги

На Волыни торжественно открыт реконструированный участок автодороги Киев-Ковель-Ягодин. На ремонтные работы из государственного бюджета было выделено 53,2 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Волынской ОГА.

В открытии приняли участие председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины Владимир ДЕМИШКАН и председатель облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК.

Эта автомобильная дорога является составляющей приоритетной транспортной оси Украины №3: Варшава-Люблин-Ягодин-Ковель-Киев-Волгоград. Она включена в маршрут основных дорог международной сети в соответствии с Европейским соглашением о магистралях, проходящих по территории Украины и входящих в международный транспортный коридор Балтийское море - Черное море, обеспечивая связь в направлении север-юг по кратчайшему расстоянию.

Как подчеркнул В.ДЕМИШКАН, открытие этого участка асфальтового покрытия является первым, который открывают в этом году в Украине. Он также отметил, что его реконструировали украинские дорожники при помощи современной техники всего за полтора месяца.

"Эта дорога входит в концепцию проведения в Украине Евро-2012. До конца этого года дорожники планируют отремонтировать и построить еще один участок этого пути вблизи Ковеля, а в скором будущем достроить ее до столицы. Глядя на это асфальтовое покрытие, я хочу с гордостью заявить, что украинские дорожники могут строить дороги европейского стандарта", - отметил В.ДЕМИШКАН.

Также он сообщил, что по поручению главы государства Виктора ЯНУКОВЧИА работники дорожной службы до конца этого года должны построить в Украине еще 720 км автодорог.