Во время «исправительного срока» власть «доразворовывала» Киев?

Общественные активисты заявляют, что власть Киева во время трехмесячного «исправительного срока», предоставленного ей Кабинетом министров Украины, чтобы навести порядок в столице, не только не сделала ничего, чтобы исправить ситуацию, а наоборот, ускорила процесс перераспределения ресурсов города.

Такое мнение выразили сегодня на пресс-конференции в Киеве представители общественных организаций столицы Игорь ЛУЦЕНКО (Гражданская инициатива «Сохрани Старый Киев») и Алексей ВАСИЛЮК (Национальный экологический центр Украины).

“На протяжении этого периода, на протяжении этих трех месяцев происходило ускоренное перераспределение ресурсов города. Интенсивность определенных процессов, скажем так, криминального характера, была также чрезвычайно интенсивной. То есть, на протяжении этого периода фактически доразворовывали город”, - сказал И.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, центральная власть должна была бы предусмотреть это и понимать, что давая трехмесячный срок, она дает “карт-бланш” местной власти и возможность завершить все начатые схемы. “И что делала власть? Власть заметала следы, власть дозахватывала то, что не захватила”, - продолжил И.ЛУЦЕНКО.

Как факт, который подтверждает его мнение, активист привел статистику криминальных обвинений в отношении представителей киевской власти за период с 20 марта по 26 июня с.г.

“Были обвинение в адрес чиновников ключевых структур в составе Киевской городской власти. Это Главное управление земельных ресурсов КГГА и управление по благоустройству. Это то, что собственно дает санкции на “дерибан” территории. И там, и там они прокололись, поскольку, скорее всего, очень спешили и уже не остерегались”, - сказал И.ЛУЦЕНКО, обратив внимание, что ранее такого пошиба чиновники “не попадались”.

Активист привел статистику о вырубке зеленых зон в столице в указанный период и назвал эту тенденцию “кричащей”: “Рекордной была вырубка в урочище Покал. Целый парк, площадью 19 га – это целый микрорайон Киева, был вырублен буквально за неделю-полторы, несмотря на сопротивление граждан...”.

И.ЛУЦЕНКО отметил, что в целом площадь уничтоженной зеленой территории в этот трехмесячный период составила 35,7 га, в том числе это и вырубка в парке Киото – 9,7 га зеленой зоны и еще около десятка вырубок в разных районах столицы под будущую застройку.

“Это абсолютно нехарактерно даже для предыдущих периодов. Поскольку тогда такое уничтожение зеленых зон происходило вяло, спокойно, а сейчас был такой вал”, - отметил активист.

“Вторая проблема – незаконные застройки. Можно констатировать, что в этом плане не было сделано ничего... Лишь было показательно остановлено строительство автомойки на просп. Ватутина, 3 и все. В результате мы видим, что охранная зона Софии Киевской застраивается, склоны Днепра застраиваются, и другие резонансные объекты продолжают строиться”, - сказал И.ЛУЦЕНКО, добавив, что в частности, на ул. Гончара, 17-23 на сегодняшний день строительство ведется ускоренными темпами, а в целом по Киеву в эти три месяца велось еще несколько новых резонансных застроек, например, на Лютеранской вырублен склон и начато строительство гостиницы, и в спальных районах Киева под застройку забрано пространство киевлян.

Со своей стороны А.ВАСИЛЮК обратил внимание на то, что за действиями столичной власти во время «исправительного срока» должны были следить государственные контролирующие органы, но пока неизвестно о каких-либо их шаги с целью исправления ситуации.

“Три месяца прошли... Все что строится, оно строится во исполнение принятых решений. То есть, не изменилось ничего и никаких каких-то шагов по крайней мере, чтобы ситуацию сдвинуть в ту сторону, чтобы можно было изменить, не сделано”, - сказал А.ВАСИЛЮК.

“По мнению нашей организации, поручения (правительства – УНИАН) очень красиво прозвучали. Такой шаг навстречу Киеву – это был очень сильный, серьезный шаг, но за этим шагом не последовало других логических вещей”, - критически заметил он.

Присутствующий на пресс-конференции директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр СЕРГИЕНКО убежден, что новые люди, пришедшие в киевскую власть сейчас, имеют все возможности улучшить ситуацию в столице и ее экономические показатели.

“Фактически новая команда, Партия регионов, ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ должны понимать, что они взяли на себя ответственность за ЧЕРНОВЕЦКОГО, за все деяния, которые он творил в последние 5 лет. Они взяли это на себя. Киевляне ожидают, что все земли, вся коммунальные собственность будет возвращена Киеву, все понесут наказание”, - подчеркнул А.СЕРГИЕНКО.