Активистки «FEMEN» ответили акцией на запугивания СБУ (фото)

Активистки женского движения «FEMEN» держат плакаты во время акции протеста против деятельности сотрудников СБУ против активисток движения. Мотивом для акции послужили т.н. "профилактические" беседы сотрудников спецслужб Украины с активистками движения.

В частности, как сообщила "Украинской правде" лидер женского движения Анна Гуцол, двух активисток вызывали в деканат в университете, где они учатся. Там с ними беседовал мужчина, назвавшийся сотрудником СБУ. "Они интересовались организацией - кто главный, откуда деньги", - рассказала Гуцол. Одну из девушек пытались запугать: "Вот ты не хочешь ничего говорить, гляди, тебя еще могут из университета выгнать".

Гуцол также сообщила, что еще шестерых активисток, которые учатся в одной группе, вызывали в деканат вместе, но к ним никто не пришел.

"Я не думаю, что "FEMEN" представляет угрозу национальной безопасности. Я думаю, что это стандартные профилактические беседы, которые проводят с общественными организациями в последнее время", - отметила лидер движения.

"Мы можем себя оградить лишь обнародованием таких фактов, чтобы не было к нам каких-то претензий, угроз", - отметила Гуцол.

Это не первый случай, когда СБУ проводит встречи с общественными активистами, напоминает Украинская правда.

Раньше в Черкассах представители СБУ и МВД провели встречу с организатором акции "Выход из демократии: Пароль 2450" в этом городе Таисией Плахутой. Расспрашивали об организации, спрашивал о дальнейших планах, руководстве организации. Кроме того, городские власти Одессы объявила вне закона акцию протеста "Выход из демократии. Пароль: 2450".

Тогда представитель СБУ также провел беседу с главой Николаевской областной организации "Демократический Альянс", которая организовывала акцию, Юлией Гречко. Он расспрашивал о деятельности общественной организации и непосредственно об акции. Также представитель СБУ выяснял возможность дальнейшего сотрудничества.

15 июня глава СБУ Валерий Хорошковский на встрече с активистами движения "Стоп цензуре!", пообещал сдержать своих подчиненных в проведении профилактических бесед с представителями общественных организаций, или руководителями учебных заведений.

Фото Олега Петрасюка / УНИАН