ГАИ раздает карты Крыма автотуристам

Сотрудники Госавтоинспекции начали раздавать прибывающим на отдых в Крым туристам из других регионов Украины и государств мира карты-справочники полуострова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской ГАИ, туристические буклеты «Дорогами Крыма» выпускаются четвертый год.

«Кроме карты автодорог полуострова, там указаны аварийно-опасные участки, характеристика основных дорог, таблица расстояний между населенными пунктами, адреса и телефоны всех подразделений ГАИ полуострова, справочная информация о штрафах за нарушения правил дорожного движения», - говорится в сообщении.

В карте-справочнике также указаны места организованного отдыха автотуристов, размещена информация о достопримечательностях полуострова, об особенностях крымских дорог, местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и угонов.

«Такие буклеты будут раздаваться на всех въездных стационарных постах на полуострове и на Ангарском перевале», - обещает ГАИ.

Госавтоинспекция также раздает при въезде в Крым специальные раскраски с дорожными знаками для детей автотуристов. «Дети, подбирая цвета, запоминают многие знаки и правила дорожного движения», - говорится в пресс-релизе.