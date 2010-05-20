Два года назад убийца расстрелял управляющего делами НАНУ Арсенко, следствие зависло

Два года назад, 20 мая 2008 года у своего дома в центре Киева наемный убийцу впритык расстрелял из пистолета управляющего делами Академии наук Украины, талантливого ученого, доктора технических наук Валерия Арсенюка.

В тот день Валерий Васильевич, который обычно долго засиживался на работе, раньше закончил дела, чтобы посетить в больнице больную жену, отпустил служебную машину и пешком спускался с улицы Владимирской на Горького.

Следствие, которое отслеживало несколько версий этого преступления, главным образом сосредоточилось на бытовом уровне, терроризируя многочасовыми допросами преимущественно членов семьи погибшего и его ближайшее окружение, за это время не продвинулось ни на йоту. И, похоже, дело об убийстве не последнего в отечественном научном истеблишменте человека угрожает превратиться в общепринятый «висяк».

Глубже не копают по той же причине, по которой, дойдя до соответствующего уровня, перестают добывать гранит и топазы: под ними, в частности и на Житомирском Полесье, словно в естественном саркофаге, сохраняются достаточно большие залежи урана.

Валерий Арсенюк, к его чести, был тем человеком (ясное дело, второй после патриарха украинской науки и своего великого учителя Бориса Патона), который, за время своей работы на должности управляющего делами НАНУ, не отдал на поживу новейшим рейдерам ни одного кирпича академического имущества и, соответственно, ни одного сантиметра земли.

Эти, слишком лакомые куски еще государственного, а значит, ничейного «пирога», прежде всего в стольном Киеве, не дают спать многим любителям с легкой руки пополнить свои огромные состояния, преимущественно приобретенные нечестным путем, лишним миллиардом-другим. А когда речь идет о миллиарде, говорят бывалые люди, излишне лить слезы по какой-то одной жизни.

Противостоять лицам, которые настойчиво стучали в двери его кабинета, Валерию Арсенку удавалось лишь защитившись зонтиком Закона Украины «Об особенностях правового режима имущественного комплекса Национальной академии наук Украины», который он выносил, как ребенка под сердцем, и который, благодаря авторитету Бориса Патона, был принят в 2002 году. Если бы его подписание было единственным добрым делом второго Президента Леонида Кучмы, то даже за это его портрет должен был бы до сих пор украшать гостиные всех академических институтов страны.

Так вот Валерий Арсенюк не только, как говорится, до последнего издыхания стоял на правом фланге подковерной битвы за разбазаривание имущественного комплекса НАНУ, но и отвоевывал то, что менее патриотичные его предшественники в свое время отдали в липкие руки арендаторов. Как, например, в случае с целостным имущественным комплексом ДП «Лечебно-профилактический комплекс «Феофания» и значительной частью гостиничного комплекса «Феофания» НАНУ, срок пятилетней аренды которого закончился еще 1999-го и который до сих пор не возвращен в государственную собственность. Отметим, что количество судебных разбирательств по упомянутому делу, которое тянется 10 лет, уже достигает цифры 200.

Кстати, об этих и других факты дерзких атак на государственное академическое имущество неоднократно писали СМИ, о них хорошо осведомлены Верховная Рада, Генеральная прокуратура, президенты, премьер-министры и вице-премьеры.

В последние годы в кулуарах Президиума НАНУ бойко обсуждали идею грандиозного проекта высотной застройки в районе улиц Владимирской, Б.Хмельницкого и Пушкинской, где, как известно, сосредоточенно достаточно много академических зданий, в частности конференц-зал НАНУ, естественный музей и тому подобное. Валерий Васильевич на всех уровнях доказывал, что делать этого нельзя, ведь речь идет о единственном целостном комплексе еще дореволюционной застройки Киева, который чудом сохранился во время войн, революций и других катаклизмов ХХ века.

Светлая память о светлом человеке не исчезает после полудня. Вот только бы зло не осталось безнаказанным.

Николай Пилипенко, журналист