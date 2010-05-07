С памятника Владимиру срочно сняли Георгиевский крест

Соответствующие службы Киевской городской госадминистрации проводят срочный ремонт памятника Святому Равноапостольному Великому князю Владимиру на днепровском склоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на начальника Главного управления охраны культурного наследия Киева Руслана КУХАРЕНКО, вчера, 6 мая, во время планового обследования объекта специалистами управления было выявлено плохое закрепление на постаменте памятника медальона с изображением Георгиевского креста и ленты. Соответственно, было принято решение о немедленном демонтаже медальона и проведении его реставрации.

Как заверяют в мэрии, к 9 мая медальон будет восстановлен и закреплен на постаменте памятника. Ответственным за выполнение работ определено Главное управление охраны культурного наследия КГГА.