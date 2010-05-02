Водитель Chery Amulet насмерть сбил велосипедистку и ее сына

Вчера в 22.15 минут в с. Червоноармейское Житомирской области водитель автомобиля “Chery A15 Amulet” совершил наезд на велосипедистку и ее семилетнего сына.

После столкновения автомобиль съехал в кювет, где ударился в металлическое ограждение, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Вследствие ДТП водитель автомобиля, велосипедистка и ее сын от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.