Сегодня - День сурка

Традиционный народный праздник День сурка отмечают сегодня в Северной Америке.

В этот день принято будить сурка, который провел зиму в спячке. Если зверек не видит своей тени и спокойно вылезает из норы, то весна будет ранней. Если сурок видит свою тень и прячется назад в нору, то, по поверью, зима продлится еще шесть недель.

Несмотря на то, что прогнозы сурка сбываются менее чем в половине случаев, этот старый способ предсказания погоды давно переродился в народные гулянья, особенно в тех местах, где живут наиболее популярные в США сурки, замечает РИА "Новости".

Самый знаменитый из них - Фил из штата Пенсильвания - принес своему городу Панкссутони статус Всемирной столицы погоды. Провинциальное местечко с населением немногим более 6 тысяч человек, собирает до 40 тысяч гостей на костюмированный обряд предсказания весны.

В Украине День сурка проводят в Гайдарах, Харьковской области, и во Львове (фото)