Австралийский ныряльщик избил акулу

Профессиональному ныряльщику, занимающемуся сбором моллюсков, удалось отбиться от нападения белой акулы, также известной как акула-людоед. Инцидент произошел во время очередного погружения у юго-восточного побережья Австралии на глубине около восьми метров, сообщает мельбурнская газета Herald Sun.

По словам пострадавшего и очевидцев происшествия, внезапно подплывшая акула стала глотать его с головы. Однако ныряльщик свободной рукой ударил ее в глаз, после чего хищница выпустила его и уплыла. 41-летнего Эрика Нерэса (Eric Nerhus) поднял на поверхность и втащил в лодку его 25-летний сын.

На помощь были вызваны спасатели, так как ныряльщик получил травмы во время схватки с акулой. У Нерэса оказался сломан нос. Кроме того, по бокам тела от плеча до бедер зубы хищницы оставили многочисленные рваные раны.

Ныряльщик был эвакуирован вертолетом в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное, потому что он потерял много крови.

В полиции полагают, что жизнь Нерэсу спас специальный утяжеленный свинцовыми пластинами жилет, который ныряльщики надевают, чтобы обеспечить более быстрое погружение. Кроме того, сильное кровотечение помог остановить облегающий тело гидрокостюм.

С другой стороны, предположил один из полицейских, акула могла просто ошибиться, приняв ныряльщика за тюленя, которые во множестве водятся в тех местах. А когда хищница поняла, что жертва не похожа на тюленя и к тому же дерется, то она выплюнула ее и уплыла.

Белые акулы считаются самыми крупными хищными рыбами на планете. Они могут достигать в длину шести метров. Акула, напавшая на ныряльщика, была, по его словам, около трех метров длиной.

Лента.ру