В Джанкое грузовой поезд насмерть сбил человека

В Джанкое (Крым) на железнодорожном переезде произошел несчастный случай - мужчину сбил грузовой поезд, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По информации МЧС, грузовой поезд, ехавший из Керчи в Джанкой, "задел" человека. "ЧП произошло на железнодорожном переезде станций Азовское-Джанкой 1369 км", - рассказал начальник Джанкойского райотдела ГУ МЧС Игорь БАКШИ. По его информации, мужчина, получивший в результате несчастного случая серьезную политравму, был госпитализирован, спустя некоторое время пострадавший скончался. Личность погибшего сейчас устанавливается. На вид мужчине 45-50 лет.

На месте происшествия проводится расследование.

Как предполагают в МЧС, решив перейти пути, мужчина в темноте не заметил приближающийся поезд.