Ученые вскрывают саркофаг Ярослава Мудрого (фото)
Участвуют шведы, англичане и американцы
10 сентября в соборе Святой Софии в Киеве состоялось вскрытие саркофага Ярослава Мудрого для антропологического исследования.
Работы будут вестись по программе антрополого-медицинского исследования костных останков князя. Планируется гистологический анализ для контроля данных антропометрических исследований, а также медико-анатомическое исследование патологических отклонений в строении костей мужского скелета, цель которого - проверить летописные свидетельства о болезнях и травмах князя.
С помощью анализа состава ДНК и наличия аминокислот научные работники планируют точно определить год захоронения Ярослава Мудрого, а также пол и возраст человека, костные останки которого лежат рядом со скелетом князя, чтобы выяснить их семейные связи.
Используя современные методы компьютерной графики, исследователи надеются воспроизвести внешность князя.
Участие в нынешнем исследовании примут научные заведения Украины, Швеции, Великобритании и США.
|Научный сотрудник передает коробку с останками Ярослава Мудрого директору Национального заповедника ”София Киевская” Нелли Куковальской
|Саркофаг Ярослава Мудрого в Софийском соборе
|Несколько выпусков газет были положены в саркофаг при предыдущем вскрытии
Фото Александра Дроздова / УНИАН