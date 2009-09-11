Ученые вскрывают саркофаг Ярослава Мудрого (фото)

06:31, 11 сентября 2009
Разное
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Участвуют шведы, англичане и американцы

10 сентября в соборе Святой Софии в Киеве состоялось вскрытие саркофага Ярослава Мудрого для антропологического исследования.

Работы будут вестись по программе антрополого-медицинского исследования костных останков князя. Планируется гистологический анализ для контроля данных антропометрических исследований, а также медико-анатомическое исследование патологических отклонений в строении костей мужского скелета, цель которого - проверить летописные свидетельства о болезнях и травмах князя.

С помощью анализа состава ДНК и наличия аминокислот научные работники планируют точно определить год захоронения Ярослава Мудрого, а также пол и возраст человека, костные останки которого лежат рядом со скелетом князя, чтобы выяснить их семейные связи.

Используя современные методы компьютерной графики, исследователи надеются воспроизвести внешность князя.

Участие в нынешнем исследовании примут научные заведения Украины, Швеции, Великобритании и США.

Научный сотрудник передает коробку с останками Ярослава Мудрого директору Национального заповедника ”София Киевская” Нелли Куковальской

Саркофаг Ярослава Мудрого в Софийском соборе

Несколько выпусков газет были положены в саркофаг при предыдущем раскрытии

Фото Александра Дроздова / УНИАН

 

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