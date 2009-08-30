Янукович продолжает путать поэтов

Председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ перепутал фамилию советского поэта Павла Беспощадного, назвав его Павлом Бессмертным.

Вчера в Донецке, выступая на церемонии торжественного открытия стадиона «Донбасс Арена» он закончил свое приветственное выступление строчками стихотворения советского поэта Павла Беспощадного:

И нет земли прекрасней, вдохновенней,

Где все творцом-народом создано.

Донбасс никто не ставил на колени.

И никому поставить не дано».

При этом В. ЯНУКОВИЧ назвал поэта другой фамилией: «И закончить свое выступление я хочу словами нашего славного земляка Павла Бессмертного», прочитав затем известные стихотворные строки.

Справка УНИАН. Павел Григорьевич Беспощадный (настоящая фамилия Иванов) - украинский советский поэт. Родился 29 июня (11 июля) 1895 года в селе Всеславль Смоленской губернии. В 1907-1917 годах работал шахтёром в Донбассе, участник Гражданской войны. Первые стихи опубликовал в 1924 году в горловской газете «Кочегарка».