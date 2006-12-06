В столкновение легковой машины с автобусом два человека погибли, 17 ранены
22:39, 06 декабря 2006Разное
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Строители ехали с работы
Около 18 часов сегодня на автотрассе возле села Лобойковки Петриковского района Днепропетровской области легковой автомобиль ДЭУ столкнулся со служебным автобусом.
Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ области, в результате ДТП автобус перевернулся, двое его пассажиров погибли, еще 17 человек травмированы.
Автобус перевозил рабочих строительного треста Днепродзержинска.
Травмированные госпитализированы в больницы Днепродзержинска. Ведется следствие.
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