В столкновение легковой машины с автобусом два человека погибли, 17 ранены

Около 18 часов сегодня на автотрассе возле села Лобойковки Петриковского района Днепропетровской области легковой автомобиль ДЭУ столкнулся со служебным автобусом.

Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ области, в результате ДТП автобус перевернулся, двое его пассажиров погибли, еще 17 человек травмированы.

Автобус перевозил рабочих строительного треста Днепродзержинска.

Травмированные госпитализированы в больницы Днепродзержинска. Ведется следствие.