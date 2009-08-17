В Киевской области в строительном вагончике живьем сгорели два человека

Этой ночью в поселке Гостомель Киево-Святошинского района Киевской области на территории приостановленного строительства жилого дома в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли 2 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар был ликвидирован отделениям Государственной пожарной охраны МЧС. Его причина устанавливается. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.