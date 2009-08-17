В Киевской области в строительном вагончике живьем сгорели два человека
11:18, 17 августа 2009Разное
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Пожар в в поселке Гостомель
Этой ночью в поселке Гостомель Киево-Святошинского района Киевской области на территории приостановленного строительства жилого дома в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли 2 человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар был ликвидирован отделениям Государственной пожарной охраны МЧС. Его причина устанавливается. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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