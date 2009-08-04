Как не создавать дорожные пробки?

По оценкам экспертов, в год на дорогах Германии образуется в среднем 160 тыс. пробок. Участники дорожного движения, вернее, дорожного стояния, бессмысленно теряют в пробках 320 тыс. часов в год. Эксперты Федерального объединения немецкой промышленности подсчитали, что ежегодный народнохозяйственный ущерб от пробок составляет около 100 млрд евро, передает Deutsche Welle.

Ученые кельнского университета для решения этой проблемы предлагают позаимствовать опыт природы. Андреас Шадшнайдер, профессор теоретической физики, считает, что людям надо учиться у муравьев, для которых главное - не быстрое продвижение вперед отдельной особи, а общее благо всей колонии. Поэтому на муравьиных тропинках в отличие от автобанов нет особей, которые, поджимая сзади других, рвутся всех обогнать.

Используя видеосъемку и специальные счетчики на фотоэлементах, профессор и его коллеги собрали огромную базу данных об организации "дорожного движения" муравьев. Оказалось, например, что муравьям неведом такой широко применяемый водителями маневр как обгон. Да и вообще больших различий в скорости передвижения на муравьиных тропах исследователи не обнаружили, а ведь именно такие различия и являются одной из главных причин образования пробок на автотрассах.

Муравьи перемещаются цепочками в колонну по одному и каждый приноравливает свою скорость к скорости остальных. Благодаря такой тактике средняя скорость перемещения колонны не снижается, даже если плотность движения возрастает.