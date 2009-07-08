Поезд Киев – Симферополь сбил женщину

Женщина погибла от травм, полученных во время наезда поезда на станции «Симферополь» в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.

Поезд "Киев – Симферополь" травмировал женщину 1952 года рождения, сказано в сообщении.

Пострадавшая скончалась в машине «скорой помощи» по пути в больницу.