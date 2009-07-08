Поезд Киев – Симферополь сбил женщину
10:59, 08 июля 2009Разное
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Пострадавшая умерла в «скорой помощи»
Женщина погибла от травм, полученных во время наезда поезда на станции «Симферополь» в Крыму.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.
Поезд "Киев – Симферополь" травмировал женщину 1952 года рождения, сказано в сообщении.
Пострадавшая скончалась в машине «скорой помощи» по пути в больницу.
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