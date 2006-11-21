Регионы за три месяца потеряли 10%

С августа по октябрь уровень поддержки Партии регионов снизился на 10%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» - Украина» («ФОМ-Украина»).

По данным опроса, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Партию регионов проголосовало бы 27,6% опрошенных против 37,5% в августе.

Уровень поддержки БЮТ также незначительно снизился – с 17,3% в августе до 16,7% в конце октября-начале ноября.

Неизменным остался уровень поддержки Социалистической партии – 3,6%, а уровень поддержки «Нашей Украины» даже несколько возрос – с 9,9% до 10,4%, как и уровень поддержки Компартии – с 3,6% до 4,4%.

Вместе с тем, по сравнению с августом, значительно выросло число людей, которые голосовали бы против всех – с 7,1% до 13,8% респондентов.

Опрос проводился с 29 октября по 7 ноября. В ходе опроса было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет из 160 населенных пунктов Украины. Погрешность выборки составляет 2,2%.