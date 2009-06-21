Начальник киевских пляжей получил выговор

Руководителю КП «Плесо» Игорю СМИКУНУ руководство Киева объявило выговор за плохую работу, а также дало один месяц на исправление критической ситуации с подготовкой городских пляжей и зон отдыха к летнему сезону 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об объявлении выговора заявил 19 июня первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО после заслушивания вопроса о работе КП «Плесо».

О работе этого предприятия при новом руководителе на коллегии докладывали работники КП «Плесо», руководитель ГУ по чрезвычайным ситуациям КГГА Виталий ПШЕНИЧНЫЙ, а также главный государственный санитарный врач Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО. Первым с отчетом выступил непосредственно И.СМИКУН, который подчеркнул отсутствие финансирования мероприятий по подготовке городских пляжей к этому летнему сезону, и это, по его словам, стало главной причиной плохой подготовки. В то же время его заместитель заявил, что плохая работа была проведена не только из-за недостаточного финансирования, а вообще из-за плохой работы руководителя КП «Плесо».

А.ПОНОМАРЕНКО также сообщил о том, что санэпидемстанция признала состояние подготовки пляжей крайне неудовлетворительным и назвал ряд обнаруженных существенных недостатков. В частности, по его словам, в зонах отдыха у воды на это время отсутствует снабжение питьевой воды, речь шла также об антисанитарном состоянии общественных гардеробных, отсутствии солнцезащитных покрытий, недоукомплектованность штата уборщиков пляжей, неудовлетворительную подготовку спасательных и медицинских служб. Кроме того, на пляжах действует стихийная торговля. По его словам, таким образом состояние пляжей «крайне неудовлетворительное». А.ПОНОМАРЕНКО отметил, что 30 лет работает в санэпидемслужбе, но такой плохой подготовки пляжей еще не видел. Вместе с тем, по данным санэпидемслужбы, состояние водоемов Киева признано удовлетворительным. При этом в управлении чрезвычайных ситуаций состояние городских пляжей назвали «ограниченно готовым».

Комментируя решение коллегии, А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что подготовка пляжей и зон отдыха к летнему сезону является критической и неудовлетворительной, и такой, «которая может привести к полной остановке работы зон отдыха и пляжей». Он объяснил, что сейчас ситуацию спасает прохладная погода, но как только будет продолжительный период жаркой погоды, то на пляжах могут развиться бактерии, которая несет угрозу здоровью отдыхающих. Кроме того, А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что считает неудовлетворительной вообще работу директора КП «Плесо» по обеспечению работы предприятия в целом, включая кадровую политику, решение технических, финансовых вопросов.

«Безусловно, мы это так оставить не можем. Потому я предлагаю записать в решение коллегии: И.СМИКУНУ за неудовлетворительную работу по подготовке к пляжному сезону, за крайне неудовлетворительную организационную работу по обеспечению постоянной работы предприятия, допущение такого серьезного протеста трудящихся этого предприятия объявить выговор», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Вместе с тем он дал поручение главному финуправлению КГГА срочно выделить хотя бы минимальные средства из бюджета города, которые обеспечили бы проведение мероприятий по подготовке пляжей. По словам заместителя председателя КГГА, если через месяц робота будет признана неудовлетворительной, то будет ставиться вопрос об увольнении И.СМИКУНА.