Луценко: я доволен ГАИ, несмотря на массовые жалобы и упреки

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО выражает удовлетворение деятельностью ГАИ и не собирается отменять использования технического прибора «Визир» для фиксации нарушений скоростного режима автомобилями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время совещания с руководителями региональных подразделений органов внутренних дел.

«Я доволен деятельностью ГАИ, несмотря на массовые жалобы и упреки. Имею на это основания. Порядок на дорогах ощутимо улучшился», – сказал министр, напомнив в очередной раз, что в этом году благодаря введению новых штрафов на 40% сократилась смертность и аварийность на дорогах страны.

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО отверг обвинение в том, что прибор “Визир” является некачественным.

«Мы выиграли тысячи судов. Мы и в дальнейшем будем его использовать в качестве надежного технического средства. «Визир» будет работать против всех: сколько нарушил – столько и плати», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.