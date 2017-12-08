Открытие крупнейшего в Украине и Европе молочного магазина сети "Молоко от фермера"

8 декабря в 16.00 – в центре Киева на Большой Васильковской, 65 праздничное открытие крупнейшего в Украине и Европе – 600 кв. метров – молочного магазина торгово-производственной сети «Молоко от фермера» .

В программе мероприятия: общение представителей сми с учредителем сети – Тарасом Морозом, презентация уникального формата магазина и кафе с продукцией собственного производства, приготовление блюд бренд-шефом одного из киевских ресторанов, дегустация продукции.

Для подтверждения вашего участия пришлите контакты на e-mail: 221155@ukr.net или сообщение на страницу Фейсбук https://www.facebook.com/molokoferma.com.ua/?fref=ts.