8 декабря 2017 года в 9:00 в отеле "Хаятт Ридженси" начнет работу Первая международная конференция «Ukrainian Gaming Summit 2017», посвященная вопросу легализации игрового бизнеса в Украине в 2017 году. Конференция проводится Украинской Ассоциацией Игровой Индустрии, в ее работе примут участие инициаторы поданных в парламент законопроектов на данную тематику: народные депутаты Украины и представители Министерства финансов Украины, а также представители международных финансовых и регулирующих организаций и более 70 участников-экспертов из 12 стран. В ходе мероприятия будут обсуждать преимущества и недостатки поданных в парламент законопроектов, перспективы ответственной легализации и социальной ответственности игровой индустрии согласно лучших мировых стандартов. Нужна аккредитация: 050 144 03 51

http://www.ugs2017.com.ua/