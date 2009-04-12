В ДТП под Киевом погибли три человека

В субботу в 11.00 в Броварском районе Киевской области в результате столкновения грузовика «МАН» с легковым автомобилем «ВАЗ-2106» погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, правоохранительными органами проводится расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 85 автоаварий, в которых погибли 14 и травмированы 107 человек.