Морской музей на базе подлодки будет создан в Киеве, а не в Херсоне

Морской музей на базе подводной лодки СС-310 будет создан в Киеве, а не в Херсоне.

Об этом УНИАН заявил президент Международного благотворительного фонда “Славутич” Юрий ГУСЕВ, комментируя, в частности, распоряжение главы Херсонской областной государственной администрации Бориса СИЛЕНКОВА от 19 марта 2009 года о создании музея на базе подводной лодки СС-310 в Херсоне, а не в Киеве, как это запланировано.

”Глава Херсонской областной государственной администрации может издавать какие угодно распоряжения. Эта подводная лодка приватизирована и является собственностью Международного благотворительного фонда “Славутич”. А передача этой лодки фонду была осуществлена соответствующим правительственным распоряжением от 2001 года”, - прокомментировал решение главы Херсонской ОГА Ю.ГУСЕВ, добавив, что попытки забрать эту подводную лодку со стороны херсонской власти уже были.

Президент фонда “Славутич” также сообщил, что на сегодня процесс создания военно-морского музея на базе подводной лодки в Киеве на Рыбацком острове идет по плану.

“Надеемся открыть музей к чемпионату Европы по футболу в 2012 году”, - отметил Ю.ГУСЕВ.

В свою очередь председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников, бывший командир атомной подводной лодки Александр КУЗЬМИН сообщил, что 28 марта в Херсоне состоится конференция ветеранов-подводников Украины, на которой, в частности, будет рассматриваться вопрос создания военно-морского музея в Киеве.

Он также отметил, что на сегодня уже создан проект специальных понтонов, на которых подводную лодку переправят по Днепру из Херсона в Киев.

Как сообщал УНИАН, в конце 1990-х украинские ветераны-подводники обратились к Президенту России с просьбой передать фонду выведенную из боевого состава Черноморского флота РФ подводную лодку СС-130, на базе которой можно было бы создать военно-морской музей.

Эта просьба была удовлетворена, и в 2000 году благотворительный фонд “Славутич” принял эту лодку, которую перешвартовали из Севастополя на Херсонский судостроительный завод.

На сегодня после получения необходимых разрешений от киевских властей отрабатывается проектная документация будущего музея, который планируется создать в комплексе с 22-этажным офисным зданием на Рыбацком острове.