Человек с гранатой угрожает Генпрокуратуре

В Киеве возле помещения Генеральной прокуратуры Украины неизвестный мужчина, угрожая гранатой, выдвигает ряд требований.

В то же время, какие именно требования выдвигает мужчина, и настоящая ли граната, которой он угрожает, пока не известно.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, информация об этом поступила в милицию в 12.45. Сообщалось, в частности, что в Киеве, по ул. Резницкая, 11-б, неизвестный, угрожая взорвать себя, требует встречи с министром внутренних дел Украины.

«Кто он, каковы причины поступка, откуда этот человек, - по словам собеседника агентства, - выясняется».

Сейчас на место события выехала следственно-оперативная группа сотрудников милиции Печерского райотдела ГУ МВД Украины в г. Киеве, сотрудники СБУ в г. Киеве, взрывотехнической службы.

Собеседник также добавил, что мужчина никого к себе не подпускает, говорит, что «заминировал себя».

По имеющейся у источника информации, на место события также выехал первый заместитель министра внутренних дел Владимир ЕВДОКИМОВ.