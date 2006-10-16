В Киев прибыли участницы конкурса ”Мисс Европа - 2006” (фоторепортаж)
15:56, 16 октября 2006Разное
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Украину представляет первокурсница академии МВД
На Международный конкурс "Мисс Европа - 2006", который состоится 27 октября в Национальном Дворце "Украина" и будет транслироваться в прямом эфире в 12 европейских странах, приехали 34 конкурсантки. Украину на "Мисс Европа-2006" представит первокурсница академии МВД Алена Авраменко.
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