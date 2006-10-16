В Крыму комбайн смолотил человека

В Красноперекопском районе Крыма произошел несчастный случай с гражданином Турции, который занимался в автономии уборкой зерновых. Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МЧС Украины в АРК.

По информации МЧС, двое братьев из Турции на собственных комбайнах помогали крымским крестьянам убирать рис в краноперекопском селе Ильинка. Во время обмолота у одного из турков на комбайне забился бункер. При работающем комбайне мужчина решил очистить вращающийся агрегат от набившейся стерни. "Трагедия произошла на глазах брата - в мгновение ока сначала руку, а потом и голову комбайнера затянуло в бункер, - сообщает крымский Главк МЧС. - Когда затих двигатель, в бункере лежало изуродованное тело 36 летнего турка".