Погиб народный депутат Юрий Оробец

Сегодня утром в Киеве в ДТП погиб народный депутат от «Наша Украина» Юрий Оробец.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло около 8.00 на автотрассе между станциями метро “Оболонь” и “Петровка”.

По предварительным данным, депутат, находясь за рулем собственного автомобиля “Тойота-Камри”, не справился с управлением и въехал в электроопору.

На месте ДТП работают следственно-оперативные группы, которые выясняют обстоятельства аварии.

Оробец Юрий Николаевич родился в 19.06.1955 г. (г. Ивано-Франковск).

Образование высшее, закончил Ивано-Франковский институт нефти и газа (1977), инженер-электрик; аспирантуру Института электродинамики АНУ; кандидатская диссертация по проблемам управления в энергетике (1984).

В 1980-93 гг. - работал в Институте электродинамики АНУ. В 1993-94 гг. - руководитель проекта исследовательско-учебный центр «Демократичні ініціативи». С 1994 г. - вице-президент Фонда политологических исследований «Українська перспектива». В 1998-99 гг. - председатель комиссии по вопросам законности общественного объединения «Мы». В 1989-93 гг. – член правления общ-ва «Просвіта». Член УРП (1992-94). С 1998 г. - глава комиссии по вопросам законности объединения «Мы». В 1992 г. прошел правовую и политологическую практику в Бундестаге (парламенте ФРГ). Ознакомился с работой структур НАТО (Брюссель) и опытом работы польского Сейма (1993), Сената и Конгресса США (1994).

Народный депутат Украины 2 созыва с 11.1994 (1-й тур) по 04.1998, выдвинут избирателями. Член Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи. Член (уполномоченный) группы «Реформы».

Народный депутат Украины 4 созыва с 04.2002, самовыдвижение. На время выборов: заместитель председателя ООО «Консалтинговая компания «Абакус», беспартийный.

Автор 45 научных трудов по вопросам управления в энергетике, политологии, 2-х изобретений. Награжден медалью конкурса молодых научных работников АНУ, серебряной медалью ВДНХ СССР.

Кандидат технических наук (1984), член фракции «Наша Украина» (с 05.2002), председатель подкомитета Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (с 06.2002).