Зампред Нацбанка Савченко, мягко говоря, удивил

Трудно даже представить более неудачное время для заявления заместителя председателя НБУ Александра Савченко о желании центрального банка исключить валютные депозиты из системы гарантирования вкладов. В ситуации экономического роста и стабильности банковской системы, скажем, года три назад, такую идею можно было бы только приветствовать, так как это позволило бы начать процесс дедолларизации экономических отношений в Украине. В условиях продолжительной стабильности национальной валюты решение о гарантировании вкладов лишь в национальной валюте было бы воспринято достаточно спокойно, учитывая, что и так все большая часть вкладов граждан в банки делалась в гривнях.

Действительно, в теоретической плоскости есть смысл гарантировать вклады только в национальной валюте, так как правительство и центральный банк должны поощрять доверие к валюте своей страны, а не других государств.

Понятно, что если бы у нас не было проблем с валютными кредитами и валютными вкладами физических лиц, то возможности выхода из кризиса были бы значительно лучше.

Но жизнь нельзя повернуть вспять. На улице не 2006 год, а февраль 2009-го. Сейчас у нас крайне тяжелая ситуация в банковской сфере. В условиях существенного спада производства товаров и услуг, обвала объемов экспорта, оттока иностранных инвестиций и, как следствие, снижения курса гривни к иностранным валютам национальная банковская система держится из последних сил. Мы находимся в ситуации растущего недоверия граждан к Президенту страны, правительству, парламенту, к национальной валюте, к банкам и любым другим государственным и предпринимательским структурам. Именно это недоверие толкает их к немедленному отзыву всех депозитов из банковской системы. Особенно опасен отзыв валютных депозитов. Банки не смогут их вернуть. При этом имеющихся золотовалютных резервов НБУ не хватит физически, чтобы поддержать банки в этих условиях.

И именно в этот момент один из руководителей Национального банка объявляет о необходимости исключить валютные депозиты из системы гарантирования вкладов...

Иначе как глупостью это назвать сложно. Не могу даже представить, что побуждает представителя руководства центробанка, если он при здравом уме, умышленно провоцировать отток валютных вкладов из банков, тем самым доводя их до неликвидности и банкротства. Это же до какой степени нужно не отвечать занимаемой должности, чтобы не понимать, что как только граждане заберут валютные вклады из банков, они их не вернут туда вообще.

Неужели в правительстве серьезно рассматривают возможность назначить такую персону на должность главы Национального банка?

Борис Кушнирук