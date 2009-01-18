У берегов Йемена обнаружены десятки тел мигрантов из Африки. Как сообщили представители Организации объединенных наций, лодки, на которых находилось предположительно около 400 человек, перевернулись в Красном и Аравийском морях. Отмечается, что сотни человек считаются пропавшими без вести, передает Associated Press.

В Красном море затонули лодки, в которых было около 300 человек. Из них пока удалось спасти только 30. В Аравийском море при аналогичном инциденте спасены 80 из 120 мигрантов.

Ежегодно тысячи мигрантов пытаются нелегально проникнуть в Йемен. В основном это люди, которые бегут от голодной смерти в африканских странах.

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