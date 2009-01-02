В Житомирской области в частном доме сгорели трое детей
20:22, 02 января 2009Разное
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Малышам было 1, 2 и 4 года
В одном из сел Олевского района Житомирской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Житомирской области.
Трагедия произошла сегодня в полдень. На момент пожара родителей в доме не было. Предварительная версия возгорания – баловство детей с огнем.
Спасатели локализовали пожар, однако выявили на месте трагедии тела погибших детей 4-х лет, 2-х и 1 года.
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