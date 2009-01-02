В Житомирской области в частном доме сгорели трое детей

В одном из сел Олевского района Житомирской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Житомирской области.

Трагедия произошла сегодня в полдень. На момент пожара родителей в доме не было. Предварительная версия возгорания – баловство детей с огнем.

Спасатели локализовали пожар, однако выявили на месте трагедии тела погибших детей 4-х лет, 2-х и 1 года.