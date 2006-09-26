Самая богатая невеста Украины (фото)

Самую богатую наследницу Украины не показывают по телевизору, она не является героиней светской хроники или скандалов. Это – Маша Пинчук, дочь от первого брака известного всему государству бизнесмена. До сих пор фото этой девушки никогда и нигде не публиковались.

Летом 2006 года газета "Kyiv Post" и инвестиционная фирма "Драгон капитал" составили рейтинг самых богатых украинцев, в котором второе место занял Виктор Пинчук. Его капитал оценили в 3,7 миллиардов долларов.

Первая ступень принадлежит Ринату Ахметову, однако у него два сына, поэтому дочь Пинчука автоматически стала победительницей в номинации "самая богатая наследница".

Об этой девушке маловато информации. По знаку зодиака Маша Пинчук Дева, родилась 25 августа 1982 года в Днепропетровске – это можно выяснить в базе данных государственных органов Украины.

Маша – дочь Виктора Пинчука и Елены Аршавы, его первой жены.

Известно, что Маша Пинчук училась или еще учится за рубежом, свободно владеет иностранными языками.

В объектив TabloID Маша Пинчук попала во время презентации Центра современного искусства, который открылся в Киеве. Судя по фото, она хорошо ладит с новой женщиной в жизни ее отца.

Кроме Маши, у Виктора Пинчука теперь есть еще одна дочь – Катя, которую его нынешняя жена Елена Франчук родила в 2003 году.

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