Папа Римский напоминает водителям и пешеходам слова апостола Павла

Папа Римский Бенедикт XVI в воскресенье, когда отмечается день памяти погибших в автокатастрофах, призвал водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах.

"Будьте трезвы и внимательны", - сказал он в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане в точности повторяя слова, некогда сказанные апостолом Павлом.

Понтифик, вспоминая о жертвах автокатастроф по всему миру, призвал к "ответственности, осторожности и уважению других" на дороге.

Он также добавил, что молится за "вечный покой" погибших в автокатастрофах и "успокоение семей, которые страдают, потеряв их", отмечает Газета.ru.