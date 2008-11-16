Жители Петербурга проспали наводнение

Наводнение зафиксировано в воскресенье утром в Петербурге, сообщил РИА Новости сотрудник городского МЧС.

"Около пяти часов утра уровень воды в Неве поднялся на 187 сантиметров выше ординара", - сказал представитель МЧС, напомнив, что наводнение в городе фиксируется, когда уровень воды поднимается на 160 сантиметров.

По его словам, в настоящее время вода уже понижается. "Уровень уже поднят менее чем на 158 сантиметров", - сказал сотрудник управления.

Он отметил, что никаких подтоплений ночное наводнение не вызвало.