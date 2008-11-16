16-летний яхтсмен ушел в одиночное кругосветное плавание

Шестнадцатилетний британский подросток Майкл ПЕРХЭМ намерен стать самым молодым яхтсменом в мире, совершившим одиночное кругосветное плавание, сообщает Би-би-си.

В субботу студент спортивного колледжа стартовал из гавани Портсмута на юге Англии на спортивной яхте, названной в честь одной из компаний-спонсоров путешествия.

Ему предстоит провести в одиночном плавании около 4 месяцев. Для установления рекорда необходимо, чтобы яхта прошла весь путь под парусами, без посторонней помощи. Связь с "большой землей" М.ПЕРХЭМ будет поддерживать по спутниковому телефону.

Маршрут путешествия проляжет по Атлантике вдоль берегов Африки, мимо мыса Доброй Надежды, пересечет южную часть Индийского океана, пройдет южнее Австралии, через Тихий океан к южноамериканскому мысу Горн и затем по Атлантическому океану к берегам Великобритании.

Ожидается, что домой юный уроженец графства Хартфордшир вернется к своему 17-летию в марте следующего года.

В пути он не намерен терять время зря и хочет успеть подготовиться к сдаче экзаменов в колледже.

Перед отплытием он прошел психологическую подготовку к длительному путешествию, где ему могут грозить опасности и сложные ситуации, а также необходимость принятия быстрых решений.

Родители и сестра полностью поддержали юношу в его попытке установить мировой рекорд. Кроме того, они погрузили на яхту рождественские подарки и украшения, которые Майкл откроет в конце декабря, когда, согласно программе плавания, он будет идти под парусом в районе мыса Доброй Надежды.

Отец юного путешественника Питер ПЕРХЭМ увлекается яхтенным спортом и с детства приучил к этому сына. Однако сам 49-летний отец признался, что в молодости вряд ли решился на такой рекорд.

Немаловажно и то, что вояж М.ПЕРХЭМА будет благотворительным - собранные с его помощью средства будут перечислены в детский фонд и в фонд поддержки молодых любителей парусного спорта.

В настоящее время самым молодым яхтсменом, совершившим кругосветку-одиночку, является австралиец Джессе МАРТИН, который завершил такое путешествие в 1999 году в возрасте 18 лет.