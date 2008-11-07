Поезд протаранил ЗиЛ: двое пострадавших

На Закарпатье столкнулись грузовой дизельный поезд с грузовым автомобилем ЗиЛ-130. Об этом сегодня сообщил корреспонденту УНИАН начальник Центра пропаганды главного управления МЧС в Закарпатской области Ярослав БАБЯК.

По его словам, трагедия случилась 6 ноября под вечер на нерегулируемом железнодорожном переезде участка автодороги «Рокосово–Королево», что в Хустском районе Закарпатья.

Грузовой дизельный поезд перевозил 4 вагона со щебнем.

«По предварительным выводами специалистов‚ дорожно-транспортное приключение произошло из-за того‚ что водитель машины проигнорировал предупредительные сигналы светофора и выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд‚ где и произошло столкновение», - прокомментировал Я.БАБЯК.

В результате ДТП 29-летний водитель грузовика и 33-летний пассажир с телесными повреждениями были госпитализированы в Хустскую центральную больницу.