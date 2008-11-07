Московские 9-этажки 70-х годов стали сносить вместе с хрущевками

При проведении реконструкции районов в Москве в отдельных случаях будет допускаться снос домов несносимых серий. Об этом сообщил в интервью журналу "СтоЛичный стиль" руководитель Департамента городского строительства города Москвы Александр Косован.

Так, по его словам, при реконструкции района Камушки вместе с пятиэтажками будут снесены и девятиэтажки 70-х годов постройки.

"Пятиэтажки здесь уже снесены. Остались девятиэтажки, построенные в 1970-е годы. Очевидно, что они могут простоять максимум еще лет 50. Если их сейчас не трогать, потом придется снова весь район перекапывать. Поэтому решили привести его в порядок целиком. Постараемся в будущем идти таким путем и в ходе реконструкции остальных районов", - пояснил Косован.

Лента.ру