Минимальные цены на алкоголь вводятся с 15 ноября

Минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков отечественного производства, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 30 октября 2008 г. № 957, вводятся с 15 ноября т.г.

Как отмечается в приложении к постановлению, минимальная оптово-отпускная цена на водку и ликеро-водочные изделия составляет 58,33 грн. за 1 литр 100%-ного спирта, розничная – 70 грн. за 1 литр 100% спирта.

Минимальная оптово-отпускная цена на спиртовые дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки виноградного вина или выжимок винограда, на коньяк 3 звезды составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, оптовая – 125 грн., на коньяк 4 звезды – минимальная оптово-отпускная – 116,67 грн., розничная – 140 грн., коньяк 5 звезд – оптово-отпускная – 133,33 грн., розничная – 160 грн.

На другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки – минимальная оптово-отпускная цена составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн.

Отмечается, что минимальные оптово-отпускные и розничные цены во время реализации (продажи) водки и ликеро-водочных изделий, коньяка три, четыре и пять звезд и других спиртовых дистиллятов и спиртных напитков, полученных путем перегонки виноградного вина или выжимок винограда, разного содержания спирта в таре разной емкости определяется как произведение соответствующих утвержденных минимальных цен, крепости по объему (в процентах) и емкости тары (в литрах), разделенное на 100 процентов.