Черновецкий собирается запретить в Киеве маршрутки

Киевские власти постепенно будут вытеснять из Киева частных перевозчиков, поскольку они не обеспечивают пассажирам сервис надлежащего уровня.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

“В ближайшее время мы запретим частным перевозчикам появляться в городе и постепенно будем вытеснять их из Киева. Я лично уважаю работу тех, кто работает на частных транспортных средствах, но они не обеспечивают киевлянам соответствующего сервиса”, – цитирует мэра пресс-служба.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, КГГА продолжает работать над развитием удобного коммунального пассажирского транспорта в столице. В частности, до конца 2011 года планируется увеличить количество подвижного состава автобусов с 490 единиц до 650 и троллейбусов с 435 до 520 единиц. Кроме того, до 2012 года планируется обновить трамвайный парк на 111 единиц.

Мэр столицы также отметил, что город постоянно закупает дорогой и качественный подвижной состав коммунального общественного транспорта. “Киевляне уже сейчас могут оценить новый коммунальный транспорт, который сейчас курсирует на дорогах города. Это комфортабельные автобусы и троллейбусы”, – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС сообщил, что на днях коммунальное предприятие «Киевпастранс» согласно существующим договоренностям получило 8 новых автобусов большой вместимости. До конца недели на предприятие поступят еще 8.

«В ближайшие дни мы подпишем договор на приобретение 80-ти 15-метровых автобусов”, - также отметил он.

Д.БАСС заметил, что власти Киева также будут выдвигать более жесткие требования к частным перевозчикам. “Мы разработали новые условия конкурса по определению перевозчиков на городских маршрутах, который вытеснит маршрутки из центра города. Здесь будут курсировать лишь автобусы большой вместимости. В целом маршрутки, в соответствии с новыми условиями, должны быть не старше 5-летнего возраста, оборудованными кондиционерами, иметь места для по меньшей мере 21 пассажира и тому подобное. Также мы планируем интегрировать весь общественный транспорт в единую систему диспетчерского управления транспортом”, – сказал он.