В Великобритании впервые в мире человек скончался от ”кроличьего гриппа”

В Великобритании зарегистрирован первый случай смерти человека от пастереллеза, известного также как "кроличий грипп", передает Би-би-си.

Фермер из графства Суффолк 29-летний Джон ФРИМАН, как предполагают медики, заразился инфекцией от мертвого кролика. Вскрытие показало, что скоротечная летальная инфекционная болезнь была вызвана бактерией Pasteurella multocida.

Агентство по охране здоровья Великобритании заявило, что данная бактерия встречается у многих домашних животных, включая кошек и собак, но до сих пор не было зафиксировано случая передачи инфекции от кроликов к человеку. Ежегодно наблюдается несколько случаев заражения людей этой инфекционной болезнью, однако смертельных случаев до сих пор не было.

По симптомам болезнь схожа с респираторной вирусной инфекцией или ветряной оспой. В случае с Д.ФРИМАНОМ доктора подозревали именно "ветрянку", поскольку на теле заболевшего появились высыпания.

Мать умершего фермера Джоан ФРИМАН призывает к широкому информированию общественности о данном заболевании и намерена приложить все усилия к тому, чтобы люди знали о потенциальной опасности инфекции, передает РИА «Новости».