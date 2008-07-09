Человека неделю продержали под замком в клетке для собак (фото)

Человек неделю просидел взаперти в клетке для собак на одной из ферм в Харьковской области.

Сотрудники УБОП и спецподразделения «Сокол» освободили заложника, который сообщил стражам порядка, что работает на этой ферме. По его словам, хозяин с сыном в конце июня посадили его в клетку для животных, держали на улице, не кормили - только утром и вечером давали кусок хлеба и воду - и постоянно били. Руководители фермы объяснили стражам порядка, что посадили человека в клетку якобы из-за того, что он что-то украл. Владельцам хозяйства грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото предоставлены ЦОС УМВД Украины в Харьковской обл. / УНИАН