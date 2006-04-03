Партнеры по коалиции приложат усилия, чтобы Тимошенко как глава правительства провалилась

Сегодня единение “Нашей Украины” с Блоком Юлии Тимошенко представляется неизбежным, как бы ни сопротивлялись “нашеукраинцы”. С януковичами, вопреки прогнозам романтиков, “НУ” на союз не пойдет. Роспуск Верховной Рады – не на руку никому: каждая сила боится получить результат хуже нынешнего, а главное – опустели партийные кассы.

Восстановление оранжевой коалиции – наверное, единственная возможность создания парламентского большинства.

Но то, что Президент поручил вести переговоры о создании коалиции Еханурову, а не Бессмертному, может свидетельствовать, что Президент задумал интригу.

Бессмертный, несомненно, тоже известен как интриган, но, так сказать, мелкого масштаба. Его хитрость всегда написана на лбу, да и выборы он провалил. Ехануров специализируется на интригах куда более высокого уровня. Недаром же ему удавалось входить в руководство оппозиционного блока “Наша Украина” образца 2002 года и одновременно отвечать в Администрации Президента Кучмы за административную реформу.

В чем же суть интриги?.. В первую очередь “Наша Украина” как можно дольше затягивать процесс создания коалиции, чем физически и психологически изматывать Тимошенко. Она будет нервничать, а значит, может наделать каких-то явных глупостей. В конце концов под самый конец отведенного Конституцией срока коалиция таки будет создана и Юлия Владимировна с огромным скрипом займет взлелеянное в мечтах премьерское кресло. Тогда наступит второй этап интриги. Партнеры по коалиции приложат все усилия, чтобы Тимошенко как глава правительства провалилась. Можем предсказать очередные акции “укрепления” гривни или, напротив – ее девальвации, рост цен на мясо, горючее, срыв посевной, низкий урожай, раскручивание газовой темы (ты же, дескать, обещала дешевый газ из России) и все такое прочее.

После провала правительства (через год–полтора) коалиция распадется. Образуется новое большинство (при участии “Регионов”), или парламент будет распущен. Рейтинг Тимошенко после удачной компрометации должен резко упасть.

Такова должна быть логика действий Президента, если у него работает инстинкт самосохранения. Иначе для него все обернется грустно.