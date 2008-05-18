В США запретили увольнять за коммунистические взгляды

Калифорнийский сенат 15 мая отменил закон, согласно которому жители штата могли быть уволены с работы в государственных учреждениях из-за принадлежности к Коммунистической партии, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

С инициативой отмены закона выступили представители Демократической партии, занимающей большинство в мест в сенате штата. Демократы утверждали, что коммунистическая система провалилась, но правом каждого человека является придерживаться определенных политических взглядов, и убеждения не могут быть препятствием к работе в государственных учреждениях.

Республиканцы выступали за сохранение закона, поскольку, с их точки зрения, коммунисты все еще препятствуют распространению демократии в мире, удерживая власть на Кубе и в Китае. По словам одного из республиканских сенаторов, люди, которые выступают против принципов деятельности американского правительства, не должны работать в школах и других государственных учреждениях.

Отмененный закон был принят в период холодной войны.

К 2008 году Калифорния оставалась единственным штатом, где действовали такие правила.