До конца года Sport Life откроет еще 10 клубов

В то время как многие фитнес-клубы не выдерживают борьбы с экономическим кризисом, крупнейший фитнес-оператор Украины Sport Life открывает новые клубы. Спортивный центр в БЦ «Senator» станет 39 клубом сети и 8 клубом, открытым в этом году. До конца года сеть планирует расшириться еще на 10 фитнес-площадок.

Sport Life размещает свои клубы в объектах недвижимости разных типов. Формат бизнес-центра среди них самый новый. Как правило, это клубы средних и малых площадей. Однако, их удобное расположение позволяет обеспечить стабильный поток клиентов - офисных работников и бизнесменов - людей, привыкших максимально эффективно использовать свое время. Они выбирают клубы, располженные максимально близко к месту их деловой активности. В рамках сотрудничества сети Sport Life с крупными девелоперами уже построены фитнес клубы в крупнейших бизнес центрах столицы, среди них IQ и 101 Tower. Ведутся работы и в БЦ«Сенатор».

Sport Life особенно гордится клубами, открытыми за последние полтора года, в период экономического кризиса.

«Это подчеркивает нашу стабильность, добавляет уверенности нашим партнерам, поскольку имея такого арендатора, они чувствуют себя спокойнее, - комментирует Александра Писанко, директор по маркетингу сети Sport Life. Кроме того, являясь лидером фитнеса Украины, мы можно сказать это без ложной скромности, держим на плаву целую индустрию. Мы продолжаем уверенно идти к поставленной цели – 65 фитнес-клубов в Украине».